В Челябинске в рейс стало выходить меньше автобусов

52 водителя ушли на больничный

В Челябинске в конце прошедшей недели ушли на больничный 52 водителя и 47 кондукторов городских автобусов, в связи с чем на линию выходит не весь транспорт, запланированный по графику. Об этом 7 февраля на аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«По графику у нас 176 автобусов в смену. Небольшое снижение в конце той недели и начале этой недели — пока 169—170 автобусов. Это из-за того, что резкая заболеваемость на муниципальном предприятии: болеют 47 кондукторов и 52 водителя. Но мы пересмотрели внутренний график и сейчас все графики выхода на линию сдерживаем», — рассказал чиновник.

По его словам, снижен и график выхода троллейбусов, но в этом случае проблема с нехваткой водителей. Их сейчас активно набирают, в том числе через ярмарку вакансий, которая прошла на прошедшей неделе и будет организована в ближайшем будущем. Всего, по словам Ксензова, с 10 января на работу принято около 50 водителей общественного транспорта, в том числе 18 — на минувшей неделе.

Напомним, в начале прошлой недели в Магнитогорске изменили маршрут движения трамваев из-за роста заболеваемости как ОРВИ, так и коронавирусом среди водителей. Жителей попросили отнестись к возможным пересадкам с пониманием.