В Челябинске в районе вокзала ограничат проезд

На перекрестке улиц Степана Разина и Овчинникова временно изменится схема движения

Из-за капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина будет закрыт трамвайный проезд и ограничено движение автомобилей. Об этом сообщили в администрации Челябинска.



По улице Степана Разина в сторону центра дорогу сузят до 4 полос. При движении сторону улицы Доватора будет закрыта крайняя левая полоса. Движение на обоих участках разрешено только прямо.

По улице Овчинникова при движении в сторону ЖД вокзала — движение только направо.

Ограничения начнут действовать с 22:00 19 ноября и будут сняты в 6:00 часов 26 ноября.

Ранее движение ограничивали на участке улицы Тимирязева на пересечении с Цвиллинга, сейчас дорога там полностью открыта.

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей продлится до 6 декабря 2021 года.