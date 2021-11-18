Из-за капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина будет закрыт трамвайный проезд и ограничено движение автомобилей. Об этом сообщили в администрации Челябинска.
По улице Степана Разина в сторону центра дорогу сузят до 4 полос. При движении сторону улицы Доватора будет закрыта крайняя левая полоса. Движение на обоих участках разрешено только прямо.
По улице Овчинникова при движении в сторону ЖД вокзала — движение только направо.
Ограничения начнут действовать с 22:00 19 ноября и будут сняты в 6:00 часов 26 ноября.
Ранее движение ограничивали на участке улицы Тимирязева на пересечении с Цвиллинга, сейчас дорога там полностью открыта.
Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей продлится до 6 декабря 2021 года.