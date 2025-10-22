В Челябинске в районе плотины образовалась большая пробка из‑за ДТП

Дорогу не поделили две иномарки

Сегодня, 22 октября, утром в районе Шершневской плотины столкнулись автомобили Toyota и Volkswagen Polo. ДТП стало причиной большой пробки, передает ИА «Первое областное».

Авария произошла в 7:40 на улице Лыжных Батальонов в направлении кольцевой развязки. В результате никто не пострадал. Однако ДТП парализовало движение как по улице Лыжных Батальонов, так и при выезде с улицы Гостевой, а также из СНТ.





«Ближайшим экипажем ДПС в кратчайшие сроки была оказана помощь водителям. Следы ДТП зафиксированы, после чего транспортные средства были убраны с проезжей части для обеспечения беспрепятственного движения других транспортных средств»,— прокомментировали в городской ГАИ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.