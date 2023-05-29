В Челябинске в рамках «дорожного рывка» начинаются ремонты на двух улицах

Подрядчики обновят проезжую часть, тротуары и восстановят газоны

На текущей неделе в Челябинске подрядчики приступят к ремонтам дорог на улицах Братьев Кашириных и Новомеханической. Об этом корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников.

Речь идет об участках от Северо-Крымской до Косарева на улице Братьев Кашириных от Каслинской до путепровода в районе станции Электростанция на улице Новомеханической. Согласно онлайн-картам, дорожники обновят в общей сложности около 2,7 км дорог.

«На этих объектах будут отремонтированы проезжая часть, тротуары, восстановлены газоны и нанесена дорожная разметка», — уточнил Николай Кожевников.

Напомним, что в рамках «дорожного рывка», объявленного губернатором Алексеем Текслером, в Челябинске отремонтируют около 850 тысяч квадратных метров, или более 49 погонных километров, дорог. Всего предусмотрены работы на 33 объектах, причем 14 из них — это новое строительство.

Масштабные работы развернутся в том числе и на главной улице областного центра — проспекте Ленина. Обновление участка от Героев Танкограда до Цвиллинга обойдется в 78,2 млн рублей. Работы обещают начать после 15 июня.