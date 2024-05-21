В Челябинске в Правила благоустройства включили «дизайн-код»

Общественным городским пространствам придадут единый стиль

Сегодня, 21 мая, на заседании Челябинской городской Думы депутаты утвердили обновленные Правила благоустройства. В частности, в документе было учтено такое понятие как «дизайн-код», позволяющий гармонично менять городское пространство.

Необходимость внесения изменений возникла в связи с исключением деления города на районы.

В Правила внесли новые понятия как дизайн-код, средства индивидуальной мобильности, многофункциональная опора, содержание элементов благоустройства. При этом из документа исключены требования к содержанию таксофонов, которых в городе попросту нет.

Установлены общие требования к местам размещения на территории города средств индивидуальной мобильности, а также стоянок самокатов и велосипедов, включая их размеры и разметку. Запрещена установка переносных или передвижных конструкций, в том числе надувных, за границами земельного участка собственника.