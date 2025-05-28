В Челябинске в период дорожных ремонтов цены на такси взлетают в разы

Эксперт рассказал, почему так происходит

Лето 2025 года в Челябинске начинается с ремонтов. Обновляются дороги, коммунальная инфраструктура. В связи с этим в жизни челябинцев появляются и ограничения движения. Меняет маршруты общественный транспорт. При попытке вызвать такси горожане часто видят выросшие ценники. С чем на самом деле связана динамика цен на поездки в такси, корреспонденту 1obl.ru рассказал независимый эксперт в сфере такси Артур Страшников.

В последние 10—15 лет в такси цена поездки основывается на спросе и предложении, напомнил эксперт. Когда дороги перекрыты, время поездки увеличивается, что автоматически повышает затраты водителя. Это, в свою очередь, отражается на цене для пассажира. Ситуация усугубляется в часы пик, когда и без того высокий спрос дополнительно возрастает из-за ограничений.

«Агрегатор пытается подстроиться одновременно и под водителя, и под пассажиров, дать тот самый компромисс, который будет интересен», — рассуждает Артур Страшников.

В основном этот компромисс рассчитывается автоматически. Но бывает, в расчеты вмешивается человек. Артур видел, как это делается, когда работал в одной из служб такси.

«Есть минимальные пороги, а все остальное делает автоматика. Но если человек, который курирует все эти процессы, видит, что есть просадка с какой-то из сторон — заказов много, водители не везут, — он вмешивается в этот процесс и подогревает ценник для водителей», — рассказывает Артур.

Делается это для того, чтобы снизить отток водителей или привлечь тех, кто сейчас не на линии. Таким образом, цена поездки может подняться в несколько раз.

«В часы пик, особенно при сильных ограничениях движения, цена может увеличиться в два, а иногда и в три раза. Это легко проверить самостоятельно — достаточно открыть приложение агрегатора в час пик и наблюдать за изменением цен в течение нескольких минут», — подтверждает Артур Страшников.

Неужели пассажиры постоянно должны выкладывать значительные суммы за поездки? Мы попросили эксперта дать несколько советов, как этого избежать.

«Лучший совет — планировать поездки вне часов пик, а также учитывать прогноз погоды. Если ожидается непогода или ремонтные работы, лучше выехать заранее или подождать, пока ситуация нормализуется. Еще один вариант — договориться с водителем напрямую, минуя агрегатор, особенно если речь идет о регулярных поездках (например в школу или аэропорт). Это позволит сэкономить на комиссии агрегатора», — перечисляет Артур.

Он не боится вслух говорить о договоренностях помимо агрегатора. И вот почему.

«Мне интересно, чтобы рынок такси был больше и объемней. Чтобы какой-то молодой парень или девушка, выбирая свою профессию, в том числе смотрели на такси. И это из какой-то там беглой подработки с непонятными рисками превратилось в профессию. Я понимаю, что эти точечные истории никоим образом не повлияют на картину в целом. Мои советы лишь помогут некоторым заработать немного больше», — объясняет эксперт.