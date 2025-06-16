В Челябинске в ожидании дождя строят и чистят ливневки

На прошлой неделе во время непогоды подтопило два района города

Глава города Алексей Лошкин напомнил службам: важно своевременно чистить от листвы и мусора дождеприемники. Уже ночью 16 июня ожидается гроза. Напомним, во время ливня 12 июня частично подтопило дороги в Металлургическом и Советском районах.

«Соответствующая служба принимала активное участие в ликвидации последствий ливня по Металлургическому району, по Советскому району. Благодаря их слаженной работе серьезных последствий удалось избежать», — сказал мэр.

В Металлургическом районе Челябинска в районе улицы 32-я годовщина Октября в 2025 году построят новую ливневую канализацию. Это в будущем должно снять проблему подтоплений с поселка Першино. Строительство вот-вот начнется, сообщил мэр.

Во всех районах Челябинска продолжается обход и физический осмотр дождеприемных решеток, чтобы освободить путь для воды.

Кроме того, Алексей Лошкин поручил в каждом районе взять на учет аварийные деревья, которые требуют замены. Это стало заботой службы ЭВИС и управляющих компаний. Кстати, депутаты гордумы задумались над постепенной заменой городских тополей на другие деревья. Связано это с обилием пуха в июне. Соответствующее голосование проводит в своем канале председатель гордумы Сергей Буяков.