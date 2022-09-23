В Челябинске в октябре откроют движение на участке новой дороги в Чурилово

Строительство 2‑й Эльтонской продолжится

В челябинском микрорайоне Чурилово продолжается строительство дороги по улице 2-й Эльтонской. Контракт рассчитан на два года, но уже сейчас подрядчик укладывает нижний слой асфальта. Движение во временном варианте откроют в октябре, сообщили в мэрии.

В пресс-службе администрации города напомнили, что на участке от улицы Трашутина до Первого озера появятся двухполосная проезжая часть, широкие тротуары, велодорожки, освещение, автопарковки и новые остановки. Вдоль дороги обустроят ливневую канализацию, газоны, а также высадят деревья.

Работы должны завершить в октябре 2023 года.

Ранее комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги аукциона на завершение строительства автомобильной дороги по улице Трашутина в микрорайоне Чурилово. Победителем стала фирма «Дорстройгрупп», которая предложила построить дорогу за 234 миллиона рублей при начальной цене 276,9 миллиона рублей.

Также администрация Челябинска объявила аукцион по аренде земельного участка на улице 2-й Эльтонской в микрорайоне Чурилово рядом с жилым комплексом «Квартал у озера». Начальная цена составляет 1,3 миллиона рублей.