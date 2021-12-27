В Челябинске в новогодние праздники вывозить мусор будут чаще

Регоператор просит жителей не блокировать проезд к контейнерным площадкам

В Челябинске в январские праздники вывозить мусор с контейнерных площадок будут чаще. Об этом сегодня, 27 декабря, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На прошедшей неделе совместно с региональным оператором „Центр коммунального сервиса“ взят на особый контроль и отработан механизм усиления работы по вывозу мусора в январские праздники»,— сообщил чиновник.

В пресс-службе ЦКС уточнили, что в Челябинском кластере в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на маршрут выйдут 94 единицы техники. При необходимости выведут автомобили из резерва.

«Традиционно в затяжные январские выходные люди больше проводят времени дома. И на контейнерных площадках скапливается больше мусора. В связи с чем своевременный вывоз отходов во многом определяет комфортное состояние территорий дворов. Центр коммунального сервиса направил в администрации городов и районов уведомительные письма с графиками работы и контактными данными ответственных за контроль вывоза ТКО специалистов»,— уточнили в пресс-службе регоператора.

Также сотрудники ЦКС просят горожан не загораживать своими автомобилями проезд к контейнерным площадкам, в противном случае вывоз мусора будет невозможным.

О переполненных контейнерах челябинцы смогут сообщить регоператору по телефону + 7 (351) 200-33-83, добавочный 7118.