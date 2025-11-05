В Челябинске в начале ноября устанавливают новогодние елки

Одна из первых традиционно появилась на проспекте Ленина

На улицах Челябинска появляются первые новогодние елки. Как и в предыдущие годы, уже в начале ноября искусственную красавицу установили у входа в магазин «Детский мир», создав предпраздничное настроение для жителей и гостей города.

Для дома магазины и маркетплейсы, помимо традиционных живых и искусственных елей, предлагаю нестандартные решения. Это настенные елки в виде плоских или объемных композиций из веток, бумаги или текстиля, которые особенно удобны в малогабаритных квартирах.

Среди модных вариантов:

Настенные елки из веток, бумаги или текстиля, экономящие пространство.

Объемные подвесные композиции.

Минималистичные монохромные решения в пастельных тонах.





В тренде украшения из хвойных веток, шишек, сушеных апельсинов, деревянных и текстильных элементов.

Традиционные натуральные и искусственные елки со счетов тоже никто не списывает. Обычно южноуральцы устанавливают их дома в декабре.









В других регионах уже устанавливают главные елки городов. Например, в Иркутске начался монтаж новогодней красавицы в центре города, сообщает irk.ru.