В Челябинске в Международный день онкобольного ребенка пройдет благотворительный турнир

Собранные деньги направят на помощь мальчику с астроцитомой

В Челябинске 15 февраля, в Международный день онкобольного ребенка, состоится IX благотворительный турнир по боулингу. В этом году он пройдет в стиле блокбастера. Все участники игры предстанут в образах героев кино, сфотографируются на фоне красной ковровой дорожки и оставят имена на Аллее звезд. Вырученные деньги направят на помощь мальчику, который борется с тяжелым заболеванием — астроцитомой, сообщила пресс-секретарь фонда «Искорка» Вера Касаткина.



«Тема онкологии слишком драматичная. Пережить детский рак для любой семьи — это посерьезнее любого блокбастера. Поэтому мы отмечаем этот день с юмором и с пользой для детей», — говорит директор благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Весь турнир звездных участников будут сопровождать секьюрити. Главного режиссера сыграет ведущий Кирилл Родин с двумя ассистентками, которые постоянно пудрят ему нос. В финале три команды-победителя получат статуэтки «Оскар».

В прошлом году на турнире собирали средства для девочки из Миасса, которой нужно было оплатить активацию зарубежного донора костного мозга. Донорская трансплантация прошла успешно, сейчас ребенок восстанавливается. В этом году турнир поможет другому ребенку — мальчику с астроцитомой.

«Благотворительный турнир по боулингу помогает онкобольным детям выздоравливать уже девять лет. Команда победивших болезнь детей сегодня тоже выйдет на дорожку. Собственно, они и станут главными звездами турнира. Пусть блокбастер останется в их жизни навсегда позади, а впереди — длинная счастливая жизнь!» — отметили в «Искорке».

В турнире примет участие команда уполномоченного по правам ребенка по Челябинской области во главе с Евгенией Майоровой. Вклад в здоровье детей в этом году также сделали: ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала», медицинский центр «Сакура», ЧОП «Медведь», компания «А-Фреш», группа компаний «Вираж74», кофейня «Сова» (Миасс), команда детской школы искусств № 3 Челябинска, компании «А-Мортар Групп», «Феникс», Челябжелдорпроект — филиал АО «Росжелдорпроект» и «Челябинвестбанк».