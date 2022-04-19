В Челябинске в мае пройдет всероссийская конференция по импортозамещению

Предполагается, что мероприятие позволит ответить на волнующие вопросы в сфере производства

В Челябинске в мае впервые пройдет всероссийская конференция по импортозамещению. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил директор Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков.

«Мы планируем, что эта конференция даст ответ на вопрос: что же такое импортозамещение, которое сейчас волнует всех. В первую очередь мы говорим о своем секторе, о промышленности. Промышленность — это основа жизни нашего региона и страны в целом, это то, что позволяет стране жить и развиваться», — заявил Сергей Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Термин «импортозамещение» вошел в обиход в 2014 году, но до сих пор остаются вопросы, для чего оно нужно и как развивается. Фонд развития промышленности Челябинской области существует с 2016 года. По словам Сергея Казакова, ключевыми задачами фонда с самого начала были экспорт продукции и ее импортозамещение.

«За эти годы из регионального и федерального фондов развития промышленности в экономику Челябинской области было влито 7,5 миллиарда рублей. Это 45 проектов разного масштаба на заемные средства. Из них 39 проектов — по импортозамещению. Не так быстро, как хотелось бы, но процесс импортозамещения в регионе двигается и развивается», — добавил Казаков.

Ранее губернатор Алексей Текслер провел совещание с экономическим блоком правительства Челябинской области по вопросу реализации в регионе политики импортозамещения. Глава региона поручил помочь предприятиям Челябинской области как можно скорее переориентировать работу на создание импортозаместительной продукции.