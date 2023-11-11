В Челябинске в лицее №11 откроют инженерный класс

Ребята смогут проходить практику на ЧТПЗ

В Челябинской области растет популярность наставничества. Если в прошлом году наставники были у 75 молодых специалистов, то уже в этом году их число возросло до 303. По словам первого замгубернатора Челябинской области Ирины Гехт, у работодателей накопился интересный опыт по развитию наставничества, и самое время сделать акцент на педагогический профессионалитет. В связи с этим в ближайшем будущем в лицее № 11 Челябинска откроется инженерный класс, который будет работать совместно с ЮУрГУ и ЧТПЗ. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Вопросы наставничества обсудили на третьей окружной сессии Форума наставников-2023, который стартовал на этой неделе в Челябинске. Там собрались не только региональные и федеральные эксперты, но и производственники, и представители системы образования.

«Самое время сделать акцент на педагогический профессионалитет, на переподготовку кадров в образовании, на настройку связей образовательных учреждений с наставниками на производстве. Такое „переопыление“ сделает программы по обучению детей и молодежи практикоориентированными. Первым проектом взаимодействия наставников школы, вуза и предприятия станет совместная работа челябинского лицея № 11, ЧТПЗ и ЮУрГУ. На базе лицея открывается инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на предприятии»,— рассказала Ирина Гехт.

Также она напомнила о том, что в Челябинской области действует программа поддержки предприятий, по которой наставник в течение трех месяцев получает прибавку к зарплате в размере 20,3 тысячи рублей.

Кроме того, в рамках форума были подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества — 2023 в УФО». Всего было объявлено шесть победителей, трое из которых — наставники из Челябинской области.