В Челябинске в конце сентября пройдет всероссийский IT‑форум

Генеральным партнером мероприятия выступит компания «Ростелеком»

С 29 по 30 сентября в Челябинске пройдет всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов». В течение двух дней эксперты в отрасли обсудят импортозамещения в IT-сфере и актуальные вопросы развития отрасли на панельных сессиях и круглых столах.

Провайдер «Ростелеком» выступит генеральным партнером мероприятия. В компании рассказали, какие новинки представят на выставке и что презентуют для кибербезопасности объектов.

В рамках события пройдет выставка «Импортозамещение в ИT: актуальные решения для бизнеса». На ней провайдер представит систему интеллектуального уличного освещения, платформу видеонаблюдения для цифровых городов будущего, оборудование для контроля трудовой дисциплины и повышения уровня безопасности сотрудников — умную каску. На стенде «Ростелекома» можно будет также увидеть сервисы для обеспечения кибербезопасности компаний и цифровую экосистему центров обработки данных, а также решения в области видеоаналитики на основе ИИ. Отдельное внимание провайдер уделит презентации интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

«Единая цифровая транспортная платформа — важная составляющая умных городов и регионов. ИТС дает возможность не только оптимизировать автомобильные потоки и контролировать сохранность дорожного покрытия. Умная система в буквальном смысле спасает жизни и здоровье людей, а также предлагает алгоритмы оптимизации городской логистики и способствует улучшению экологической обстановки. В структуру ИТС входят автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, платные парковочные пространства, весогабаритный контроль, сервисы управления трафиком, метеомониторинга и мониторинга состояния дорог. В состав платформы также включены модули по управлению общественным транспортом и умными остановками», — пояснил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В деловой части форума спикеры «Ростелекома» расскажут про актуальные киберугрозы, возможности искусственного интеллекта для анализа медицинских исследований, презентуют платформу экологических решений и цифровые сервисы контроля вывоза отходов.

Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в десятый раз.

Мероприятие стало значимым технологическим событием УрФО и России. Организаторы форума — правительство области, Минцифры, Центр развития передовых технологий и Агентство международного сотрудничества. Центральными темами деловой программы станут импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики.