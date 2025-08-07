В Челябинске в конце августа пройдет пятый фестиваль науки «КСТАТИ»

Ученые региона расскажут о людях, инновациях, технологиях

Тема пятого фестиваля науки «КСТАТИ» в Челябинске — «От Аркаима до Южноуральской АЭС». Посетителей фестиваля 22-23 августа ждёт общение с учёными, которые расскажут о людях, открытиях, технологиях, рождённых в Челябинской области. Фестиваль организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) и проводится совместно с государственным историческим музеем Южного Урала при поддержке Госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Откроет программу интеллектуальный квиз «Адреналин», посвящённый истории атомной отрасли. Команды вспомнят, как развивалась атомная промышленность.

В одном из атомных городов Южного Урала — Снежинске — уже сегодня активно развивают аддитивные технологии (3D-печать), которые меняют будущее промышленности. О том, как применяется «аддитивка», расскажет Никита Гнеушев — студент СФТИ НИЯУ МИФИ, студент «Росатома». Участники его мастер-класса также попробуют самостоятельно сделать памятные фигурки.

Прикоснуться к истории смогут участники интерактивной лекции руководителя Южно-Уральского археологического центра Института истории и археологии УрО РАН Андрея Епимахова.

Поразмышлять об атомной отрасли и её развитии смогут слушатели научно-популярного ток-шоу «Public Talk. Горизонты атома». В формате открытого диалога с экспертами гости обсудят квантовые компьютеры, композитные материалы, термоядерные реакторы и не только.

Завершит программу первого дня лекция судебно-медицинского эксперта Алексея Решетуна. Он расскажет, как устроен головной мозг человека, чем отличается левое полушарие от правого и есть ли у мозга «лишние» части.

В течение дня в ИЦАЭ будет работать выставка детских изобретений Детского технопарка «Кванториум», а в сквере — научная лужайка ИЦАЭ с фирменными играми и уличными форматами сети.

Второй день фестиваля пройдёт на площадке Государственного исторического музея Южного Урала. Речь пойдет уже о нейронных сетях, искусственном интеллекте, а также нескольких поколениях реакторов.

Кульминацией станет научное дефиле, на котором будут представлены модные коллекции южноуральских студентов-дизайнеров и презентованы последние разработки из композитных материалов. Финальным аккордом фестиваля станет научно-музыкальное шоу «Квадрат эволюции», где квантовые технологии и экспериментальная музыка сплетутся воедино.