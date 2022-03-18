Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска «112» отметила очередной день рождения — десять лет с даты своего образования. Операторы принимают до 2,5 тысяч обращений в сутки. За 2021 год обработано почти 813 тысяч звонков, оказана помощь 1302 челябинцам. А за 2,5 месяца текущего года уже спасено 215 человек, сообщает пресс-служба администрации города. С круглой датой коллектив поздравила глава Челябинска Наталья Котова.
В штате ЕДДС в настоящее время работает 65 человек, ежедневно на круглосуточное дежурство заступает 10 специалистов.
«Каждый день, круглосуточно, вы находитесь на боевом посту. Чтобы работать в таком режиме, нужно иметь смекалку, волю, умение принять быстрое и правильное решение. И от вас и ваших навыков, в большинстве случаев, зависят жизни и здоровье людей. Примите искренние слова благодарности и признательности за ваш труд, который иногда не заметен и кажется незначительным. Я считаю, что вы выполняете очень важную миссию. От всей души желаю вам счастья, здоровья и успехов», — обратилась к коллективу ЕДДС Глава города Наталья Котова.
В честь 10-летнего юбилея сотрудников службы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации города Челябинска, Челябинской городской Думы и МЧС России по Челябинской области.
Отметим, что с 20 марта 2012 года дежурные смены ЕДДС в круглосуточном режиме осуществляют контроль за обстановкой на территории города, принимают обращения жителей, организуют реагирование служб на все происшествия в Челябинске.
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