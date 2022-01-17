В Челябинске в ДК «Станкомаш» откроются бесплатные секции и кружки

После выкупа здания мэрией продолжили работу и действующие творческие коллективы

В Челябинске в ДК «Станкомаш» продолжили работу творческие коллективы и клубы по интересам после того, как здание выкупила мэрия города. ДК «Станкомаш» администрация Челябинска приобрела за 84 млн рублей после многолетних переговоров с владельцем здания. Теперь 1400 человек, занимающихся в ДК, могут спокойно продолжить свою творческую деятельность при нем. Как сообщила администрация города, при ДК планируют открыть бесплатные кружки и секции, а также создать концертную площадку и развить театральное направление.

Напомним, здание ДК «Станкомаш» мэрия города выкупила у собственника здания Игоря Свеженцева. Цель сделки — сохранить и продолжить деятельность кружков и студий для взрослых и детей Ленинского района. Вопрос о приобретении здания в муниципальную собственность решался не один год, а творческие коллективы находились под угрозой закрытия из-за несоответствия здания требованиям пожарной безопасности. Как сообщила на аппаратном совещании заместитель главы города Надежда Рыльская, здание ДК передано в оперативное управление МБУ Дом культуры «Сосновка».

«На сегодняшний день во Дворце культуры на платной основе занимаются почти 1400 человек в 17 клубных формированиях и творческих коллективах, среди которых: народный коллектив ансамбль эстрадного танца „Экспрессия“, образцово-показательный коллектив ансамбль народного танца „Чайка“, народный коллектив цирк „Рандеву“», — прокомментировали в мэрии города.

Среди действующих коллективов при ДК также работают детский духовой оркестр «Сириус», четыре музыкальные студии, три клубных формирования по современной хореографии. Здесь продолжают работать «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз» и академия гимнастики «Олимпика».В мэрии пообещали, что учреждение планируется наполнить дополнительными кружками и секциями на бесплатной основе, а также создать концертную площадку и развить театральное направление.