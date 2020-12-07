В Челябинске в девятый раз собрались представители народов Южного Урала

Впервые съезд состоялся в режиме видеоконференции.

В Челябинске сегодня, 7 декабря, состоялся девятый Съезд национально-культурных объединений Южного Урала. Основной темой мероприятия стало обсуждение национально-культурных проектов, реализованных в регионе в этом году.

Из-за эпидемиологической ситуации съезд впервые прошёл в формате видеоконференции. Открыл форум заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин. Он отметил, что съезд традиционно объединяет всех, кто хочет, чтобы народы нашего региона жили в мире и согласии.

«В этом году съезд народов Челябинской области посвящён реализации национальных культурных проектов в 2020 году. Текущий год потребовал от национально-культурных объединений области новых подходов к решению в своей работе», — заявил вице-губернатор.

Делегаты форума поделились, как сохранить диалог между народами, обсудили опыт и особенности организации работы молодежных НКО, а также потенциал НКО в развитии общественной дипломатии и медиаинформационные аспекты деятельности.

В мероприятии приняли участие представители Федерального агентства по делам национальностей, органов исполнительной власти регионов России и Республики Казахстан, руководители и активисты национально-культурных, казачьих и религиозных объединений Южного Урала.