В Челябинске в День воссоединения Крыма с Россией пройдет концерт

Мероприятие состоится в парке Гагарина 18 марта

В Челябинске в пятницу, 18 марта, состоится концерт, посвященный восьмой годовщине принятия Крыма в состав Российской Федерации. Мероприятие состоится в 13:00 на главной сцене ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, сообщили в мэрии.

В рамках концерта «Крымская весна» с исторической датой южноуральцев поздравят творческие коллективы.

Напомним, в марте 2014 года жители Крыма и Севастополя подавляющим большинством голосов выбрали путь воссоединения с Россией. Каждый год 18 марта вся страна отмечает «Крымскую весну».

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