В Челябинске 8 июля пройдет Парад Семьи

Он состоится уже в третий раз



В Челябинске в День семьи, любви и верности, 8 июля, пройдет, ставший уже традиционным Парад Семьи. Колонна пройдет по улицам в центре города. Принять участие могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации города.

Шествие начнется от памятника И. В. Курчатову. Колонна пройдет по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

В парке состоится концертная программа. Вокальные и хореографические коллективы города покажут там творческие номера. Кроме того, многодетные и «золотые» семьи наградят благодарственными письмами.

Часть улиц на время парада перекроют. Подробнее об этом читайте тут.

Автор: Елизавета Михно