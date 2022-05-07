В Челябинске в День Победы общественный транспорт изменит свои маршруты

Рассказываем, как будут следовать автобусы, трамваи и троллейбусы

9 мая, в День Победы, в Челябинске на время проведения праздничных мероприятий изменят свои маршруты автобусы, троллейбусы и трамваи. Как будет следовать общественный транспорт, рассказали 7 мая в Миндортрансе Челябинской области.

На время подготовки и проведения парада Победы и шествия «Бессметного полка» с 5:00 до 18:00 автобусы №№ 2, 4, 14, 15, 16, 18, 33, 51, 64, 81, 90с, 123, 136к, 483 будут следовать следующим образом:

№ 2 Мехколонна — пр. Ленина — Свободы — Разина — Доватора — Петра Столыпина;

№ 4 Мамина — пр. Ленина — Свободы — ЖД вокзал;

№ 14 ЖД вокзал — Доватора — Новосинеглазово;

№ 51 Сосновка — Доватора — ЖД вокзал;

№ 90с ЖД вокзал — Доватора — Сад Кристалл;

№ 15 ЧМК — Свердловский пр. — ДС «Юность» (разворот через Коммуны — Энгельса — Труда);

№ 16 ЧМК — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — ЧМК;

№ 136к Белый хутор — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Белый хутор;

№ 18 Автобусный парк — Кирова — Труда — Свободы — ТРК «Алмаз»;

№ 33 Фатеевка — Энгельса — Сони Кривой — ПКиО;

№ 64 Автобусный парк — Бр. Кашириных — Свободы — ЖД вокзал;

№ 81 Чистопольская — Энгельса — Сони Кривой — ПКиО;

№ 123 Автовокзал (Копейск) — Копейское ш. — Гагарина — Дзержинского — ЖД вокзал;

№ 483 Старокамышинск — Доватора — Худякова — Лесопарковая — ПКиО.

Троллейбусы №№ 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 26 будут менять свои маршруты в зависимости от времени:

№ 5: с 5:30 до 10:30 АМЗ — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский пр. — АМЗ; с 10:30 до 17:00 Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных; с 17:00 АМЗ — пл. Революции — ЖД вокзал;

№ 7: с 10:30 до 17:00 Молдавская — ЧМК; с 17:00 до 19:30 АМЗ — ЖБИ;

№ 10: с 6:00 до 10:30 и после 19:30 Солнечный берег — ЖД вокзал;

№ 12: с 10:30 до 17:00 Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская; с 19:30 Молдавская — ЧМК и АМЗ — ЖБИ;

№ 14: с 5:30 до 17:00 ЧМК — Свердловский пр. — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК; после 17:00 по маршруту;

№ 16: с 5:00 до 10:30 АМЗ — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская; с 10:30 до 17:00 поворот ЧМК (Черкасская) — Комсомольский пр. — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных; с 17:00 по маршруту;

№ 17: с 5:50 до 17:00 Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Чичерина — Молдавская; с 19:30 Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — ПКиО;

№ 19: с 6:00 до 17:00 Первоозерный — ЖД вокзал, "ЖБИ — ЖД вокзал, по № 21с ТЭЦ-3 — ЧТЗ; с 17:00 до 19:30 по маршруту;

№ 26: Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Чичерина — Молдавская.

Изменятся и трамвайные маршруты:

№ 3: с 5:00 до 17:00 ЧМК — Кирова — К. Маркса — Трамвайное Депо № 1; с 19:00 до 22:30 Чичерина — ЦХП;

№ 5: с 6:00 до 17:00 ЧЭМК — К. Маркса — Труда — ЧЭМК; с 19:00 до 22:30 ЧЭМК — Трамвайное Депо № 1;

№ 7: с 6:00 до 17:00 ЧГРЭС — Горького — Труда — К. Маркса — Горького — ЧГРЭС; с 19:00 до 22:30 по маршруту № 6 ЧГРЭС — Горького — ЧТЗ;

№ 16: с 5:00 до 17:00 Чичерина — Кирова — К. Маркса — Трамвайное Депо № 1; с 19:00 до 22:30 по маршруту № 14 Чичерина — ЦХП;

№ 17: с 11:00 до 17:00 Чичерина — Кирова — К. Маркса — Трамвайное Депо № 1;

№ 20: с 11:00 до 17:00 Чичерина — ЧМК; с 19:00 до 22:30 Чичерина — Коксохим.

Кроме того, 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий будет перекрыто движение на нескольких улицах. Подробнее — в нашем материале.