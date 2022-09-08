В Челябинске в День города выставят КПП и усилят досмотры

Усилить меры безопасности поручил начальник областного главка генерал‑лейтенант Михаил Скоков

В Челябинске в выходные, 10 и 11 сентября, пройдут основные мероприятия в честь Дня города. Накануне состоялось совещание, в ходе которого Михаил Скоков поручил усилить меры безопасности и взаимодействие сотрудников полиции с местными властями и организаторами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

На каждой площадке, где будет проходить праздничное мероприятие, выставят контрольно-пропускные пункты, а также усилят досмотры. Вместе с полицейскими будут следить за порядком сотрудники Росгвардии, добровольные народные дружины, представители казачества и охранных предприятий. Рядом будут патрулировать наряды ГИБДД.

«Михаил Скоков также акцентировал внимание на том, что правопорядок должен обеспечиваться не только во время праздничных мероприятий, но и после их окончания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в субботу, 10 сентября, в Челябинске закроют движение на восьми улицах. На время проведения праздничных концертов и фейерверка общественный транспорт изменит свои маршруты.