В Челябинске в День города общественный транспорт начнет работу с пяти утра

Горожане смогут воспользоваться им до двух часов ночи

В Челябинске в День города, 12 сентября, общественный транспорт будет работать с пяти часов утра до двух часов ночи. Об этом говорится в распоряжении, подписанном мэром Натальей Котовой.

Распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по празднованию 285-летия города Челябинска» опубликовано на официальном сайте администрации города. Также в документе говорится об обеспечении пожарной безопасности и ограничении движения транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.

Напомним, ранее опубликовали афишу празднования Дня города. В этом году праздничные мероприятия распределили на несколько выходных дней: 4—5 и 11—12 сентября. От традиционного концерта с участием знаменитостей отказались из-за эпидемиологической обстановки. Альтернатива — тематические мероприятия на Кировке, а также в парках и скверах города.