В субботу, 9 сентября, в центре Челябинска организуют концерт и салют, посвященные Дню города. На это время изменятся маршруты общественного транспорта. А поздним вечером — после окончания фейерверка — запустят дополнительные рейсы, чтобы горожане могли добраться до дома. Подробности сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
С 15:30 до 23:00 движение закроют на ряде улиц. Поэтому поменялись пути следования общественного транспорта.
Автобусы
№ 8: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;
№ 9: ЧТЗ — Комсомольский проспект — Чичерина — Новоградский проспект — Петра Столыпина;
№ 18: ТРК «Алмаз» — Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк;
№ 71: ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;
Компенсационный маршрут (КМ): Теплотехнический институт — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Областная больница.
С 20:00 до открытия движения:
№ 15: ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина.
Троллейбусы
Схема движения после 19:00:
№ 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК строителей;
№ 14, 16: будут следовать с увеличенными интервалами;
№ 10, 17: до окончания фейерверка ездить не будут;
ничего не изменится для «рогатых» под номерами 5, 19 и 25.
Трамваи
Весь день 22-й вагон будет ходить по маршруту Чичерина — Горького — Чистопольская, а с 14:00 до 19:00 пути следования изменятся для следующих маршрутов:
№ 3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Вокзал;
№ 16: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Вокзал;
№ 20: ЧМК — Российская — Депо № 1.
С 20:00 до открытия движения по Кирова, Цвиллинга и Труда:
№ 3: ЧМК — проспект Победы — ЧЭМК;
№ 5: ЧЭМК — Горького — ЧТЗ;
№ 7: ЧГРЭС — Российская — Депо № 1;
№ 16: Чичерина — Российская — Депо № 1;
№ 20: ЧМК — Российская — Депо № 1.
Движение после праздника
После 22:30 несколько рейсов запустят рядом с теми местами, где жители обычно смотрят салют:
— от дворца спорта «Юность» можно будет уехать на троллейбусе № 12, который направится до АМЗ;
— от площади Революции поедут троллейбусы:
№ 10: до парка Гагарина;
№ 16: до АМЗ;
№ 17: до Молдавской (по Молодогвардейцев);
— от Алого поля можно уехать разными способами:
троллейбус № 17: до Молдавской (по Молодогвардейцев);
автобус № 2: в Чурилово (по проспекту Ленина, Зальцмана);
автобус № 4: до Мамина;
автобус № 18: до ТРЦ «Алмаз» (по Свободы, Гагарина);
автобус № 64: до автобусного парка;
— с остановки «Многофункциональный центр» на улице Труда:
троллейбус № 14: до ЧМК (по Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту);
троллейбус № 17: до Молдавской (по Молодогвардейцев);
— от Публичной библиотеки до улицы Молдавской по Молодогвардейцев поедет троллейбус № 17.
С остановки «Улица Калинина» жителей развезут автобусы:
№ 9: до Петра Столыпина (по Свердловскому, Комсомольскому проспектам);
№ 34: в Чурилово (по Комарова, Трашутина).