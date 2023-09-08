В Челябинске в День города изменят маршруты общественного транспорта

Дополнительные рейсы запустят после фейерверка

В субботу, 9 сентября, в центре Челябинска организуют концерт и салют, посвященные Дню города. На это время изменятся маршруты общественного транспорта. А поздним вечером — после окончания фейерверка — запустят дополнительные рейсы, чтобы горожане могли добраться до дома. Подробности сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

С 15:30 до 23:00 движение закроют на ряде улиц. Поэтому поменялись пути следования общественного транспорта.

Автобусы

№ 8: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;

№ 9: ЧТЗ — Комсомольский проспект — Чичерина — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

№ 18: ТРК «Алмаз» — Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк;

№ 71: ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;

Компенсационный маршрут (КМ): Теплотехнический институт — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Областная больница.

С 20:00 до открытия движения:

№ 15: ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина.





Троллейбусы

Схема движения после 19:00:

№ 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК строителей;

№ 14, 16: будут следовать с увеличенными интервалами;

№ 10, 17: до окончания фейерверка ездить не будут;

ничего не изменится для «рогатых» под номерами 5, 19 и 25.

Трамваи

Весь день 22-й вагон будет ходить по маршруту Чичерина — Горького — Чистопольская, а с 14:00 до 19:00 пути следования изменятся для следующих маршрутов:

№ 3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Вокзал;

№ 16: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Вокзал;

№ 20: ЧМК — Российская — Депо № 1.

С 20:00 до открытия движения по Кирова, Цвиллинга и Труда:

№ 3: ЧМК — проспект Победы — ЧЭМК;

№ 5: ЧЭМК — Горького — ЧТЗ;

№ 7: ЧГРЭС — Российская — Депо № 1;

№ 16: Чичерина — Российская — Депо № 1;

№ 20: ЧМК — Российская — Депо № 1.





Движение после праздника

После 22:30 несколько рейсов запустят рядом с теми местами, где жители обычно смотрят салют:

— от дворца спорта «Юность» можно будет уехать на троллейбусе № 12, который направится до АМЗ;

— от площади Революции поедут троллейбусы:

№ 10: до парка Гагарина;

№ 16: до АМЗ;

№ 17: до Молдавской (по Молодогвардейцев);

— от Алого поля можно уехать разными способами:

троллейбус № 17: до Молдавской (по Молодогвардейцев);

автобус № 2: в Чурилово (по проспекту Ленина, Зальцмана);

автобус № 4: до Мамина;

автобус № 18: до ТРЦ «Алмаз» (по Свободы, Гагарина);

автобус № 64: до автобусного парка;

— с остановки «Многофункциональный центр» на улице Труда:

троллейбус № 14: до ЧМК (по Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту);

троллейбус № 17: до Молдавской (по Молодогвардейцев);

— от Публичной библиотеки до улицы Молдавской по Молодогвардейцев поедет троллейбус № 17.

С остановки «Улица Калинина» жителей развезут автобусы:

№ 9: до Петра Столыпина (по Свердловскому, Комсомольскому проспектам);

№ 34: в Чурилово (по Комарова, Трашутина).