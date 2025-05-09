В Челябинске в честь 80-летия Великой Победы прозвучал салют

В небе появились цветные композиции и гигантские шары

В Челябинске в честь 80-летия Великой Победы прозвучал праздничный салют. Над столицей Южного Урала дали залпы один за другим. Цветные композиции, гигантские шары и струящиеся ленты из ярких огней озарили небо.

Полюбоваться на салют пришли тысячи челябинцев и гостей города. На праздничный фейерверк смотрели ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции с семьями. Многие пришли на салют с ребятишками.

В этом году в небе над рекой Миасс появились сложные композиции из одиночных выстрелов и веерных линий, а также трехмерные шары. Безоблачная ночь позволила рассмотреть салют из разных точек города.

Ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда смотрели салют в первых рядах. Эти залпы были в честь Великой Победы, о которой каждый из нас будет помнить всегда.