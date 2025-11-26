В Челябинске в 2026 году откроется центр «Территория НКО»

Это будет многофункциональный центр, где каждый представитель некоммерческого сектора сможет получить консультацию и помощь

На Южном Урале в 2026 году откроется единый центр для некоммерческих организаций. Его появление анонсировал губернатор Алексей Текслер на VIII Южно-Уральском гражданском форуме.

«В следующем году, ориентировочно в мае, начнет работу центр территории НКО. Это будет такой дом НКО, в нем будут просторные залы, коворкинг-центр, медиастудия, центр полиграфических технологий. Там же разместим проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. „Дом НКО“ — мы его создавали по образу и подобию Центра поддержки малого и среднего бизнеса „Мой бизнес“», — сообщил глава региона.

Алексей Текслер, рассказывая о будущем центре, провел аналогию с МФЦ, куда каждый может обратиться и получить необходимую консультацию или практическую помощь. Губернатор выразил уверенность, что этот центр поможет больше аккумулировать интерес к деятельности некоммерческих организаций и даст импульс к еще большему развитию некоммерческого сектора в регионе.

Центр «Территория НКО» станет одним из примером целевых форм поддержки некоммерческих организаций. Среди других примеров — открытие целевого капитала на базе Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, сообщает пресс-служба губернатора. Из уже реализованных проектов можно отметить приобретение помещения для Челябинского благотворительного фонда «Банк еды „Русь“».

Также на форуме прозвучала важная для НКО информация от губернатора: финансирование грантовых конкурсов в 2026 году останется на прежнем уровне.