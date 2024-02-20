В Челябинске в 2024 году комплексно благоустроят 31 двор

По словам главы Натальи Котовой, от количества работы переходят в качество

Глава Челябинска Наталья Котова в эфире Центра управления регионом рассказала о благоустройстве городских дворов. В 2024 году в городе обновят 31 двор, это меньше, чем годами ранее. Наталья Котова пояснила, что от количества работы переходят в качество и комплексный подход.

В 2019 году глава города объявила в Челябинске «пятилетку благоустройства». Так, по разным источникам финансирования с 2019 по 2024 год в городе благоустроили 48 общественных территорий и 386 дворовых. В 2022 году обновили 54 двора, а в наступившем 2024-м планируют 31.

«Из года в год количество дворов переходит в качество. Если раньше пытались сделать за небольшие деньги энное количество, то сейчас хотят комплексно благоустроить двор. Если раньше было достаточно сделать парковки, тротуары, поставить малые архитектурные формы, то сейчас жители более требовательны, они хотят, чтобы дворы были благоустроены на другие суммы — 5 миллионов, 3,5 миллиона. В итоге получается комплексное благоустройство придомовых территорий», — пояснила Наталья Котова.