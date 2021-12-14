В Челябинске в 2022 году изменятся маршруты общественного транспорта

В новом году появится шесть новых маршрутов, и изменятся существующие схемы движения

В Челябинске с 1 января изменится движение городского общественного транспорта. В городе изменят существующие схемы движения и появится шесть новых маршрутов: пустят новые автобусы, троллейбусы и трамваи, в том числе в отдаленные районы города. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.



По Челябинску пустят новый трамвай № 12 «Харлова» — Чистопольская" и троллейбус № 25 «ЧКПЗ — Политехникум», которые будут следовать внутри Ленинского района.

Новые автобусы № 8 «Мамина — Бр. Кашириных — Академика Королева» и № 9 «Мамина — Комсомольский пр. — Петра Столыпина» будут связывать Северо-Восток и Северо-Запад города.



Чтобы улучшить сообщение между Сосновским муниципальным районом и центром Челябинска, запустят два новых маршрута: № 158 К «Белый хутор — Чичерина» и № 136 К «Западный — ЮУРГУ».

Все новые маршруты никак не затронут уже существующие.

В новом году изменится схема движения автобуса № 2 «Мехколонна — ЮУрГУ», его продлят до микрорайона Парковый-2 по ул. Худякова, Ак. Королева, Татищева. Количество автобусов будет увеличено с 5 до 28.

Автобусный маршрут № 18 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал» продлят до ТРК «Алмаз» по ул. Дзержинского и Гагарина. Автобусов вместо 15 станет 18.

Маршрут № 21 «пос. АМЗ — Мамина» продлят до ул. Весенняя, а маршрут № 23 «Автобусный парк — ТК Кольцо» продлят от остановки «Автобусный парк» до остановки «Профессора Благих», количество автобусов на 23 маршруте увеличится с 2 до 10.

Изменится маршрут автобус № 28 «Областная больница — Харлова». Отменят поворот в сторону больницу после ТК «Кольцо». Маршрут продлят дальшед о ул. Весенняя«.

Из схемы движения автобус № 31 «Академика Королева — ЧМК» исключили участок ул. Молодогвардейцев — ул. Солнечная.

Маршрут № 33 «Фатеевка — ПкиО имени Гагарина» теперь идет по ул. Масленникова и Лизы Чайкиной, движение продлили от ЖД вокзала до ЮУрГУ через ул. Курчатова. Автобусный маршрут № 43 «Стройкомбинат — Старое Першино — ЧМК» продлят от поселка Першино до поселка Стройкомбинат.

Из маршрута № 48 «Поселок Керамзавода — Теплотехнический институт» исключат участок трассы по ул. Калинина, а автобус № 51 "Поселок Сосновка — Железнодорожный вокзал«больше не будет идти на участке Свердловский проспект — Братьев Кашириных, маршрут продлят от пересечения ул. Воровского и Свердловского проспекта до ЖД вокзала.

Автобус № 71 «ЧМК — Петра Столыпина» продлят от Новоградского проспекта до ул. Татищева по ул. Петра Столыпина. А автобусов станет на 10 больше, вместо 9 — 19.

Социальный маршрут № 80 «11 микрорайон — ПкиО имени Гагарина» изменит схему движения по просьбам Всероссийского общества слепых, из маршрута исключат участок от Алого поля до Мед. Академии, а от Алого поля автобус пустят до ЮУрГУ по проспекту Ленина.

Автобусный маршрут № 212 «Челябинск (Бр. Кашириных) — д. Ключи» продлят до поселка Моховички, автобус будет поворачивать на Комсомольский проспект, а будет проезжать до ул. Бр. Кашириных по ул. Молодогвардейцев.

Автобус № 483 «Поселок Старокамышинск (ДК. им. Маяковского) — г. Челябинск (ПкиО имени Гагарина)» продлят от п. Сухомесово до п. Старокамышинск.

Троллейбус № 10 теперь не будет ездить от ул Молдавская, участок от Молдавской до парка Гагарина исключат из маршрута.

Троллейбусный маршрут № 26 «Молдавская — ЧТЗ» сократят, конечная будет у Театра ЧТЗ.