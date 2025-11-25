В Челябинске ужесточили правила благоустройства

Под запретом парковка на газонах и самокаты на тротуарах

Администрация Челябинска утвердила изменения в городские правила благоустройства. Поправки ужесточают регулирование в нескольких ключевых сферах — от парковки транспорта до использования средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба гордумы.

Одним из нововведений стало расширение запрета на парковку на газонах и других зеленых территориях. Теперь под запрет попадают не только автомобили, но и любые другие транспортные средства, включая прицепы, трейлеры и жилые вагончики, независимо от того, есть у них двигатель или нет. Также устанавливается запрет на оказание в неустановленных местах не только торговли, но и услуг общественного питания и бытовых.

В правилах прописаны требования для использования средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, гироскутеров. Для них устанавливаются требования к парковке и вводится прямой запрет на передвижение в зонах, где это ограничено или запрещено специальными знаками или решениями администрации.

Изменения также коснулись водных объектов, которые используются для отдыха. Теперь для установки дебаркадеров, понтонов и водных аттракционов необходимо соблюдать утвержденные требования.

Еще одно нововведение направлено на повышение комфорта и безопасности маломобильных граждан. При ремонте тротуаров в местах их пересечения с проезжей частью и на подходах к пешеходным переходам должны быть организованы плавные и ровные сопряжения поверхностей, чтобы избежать перепадов высот.