В Челябинске уже наблюдаются 9‑балльные пробки

Город встал в заторах перед длинными выходными

В Челябинске в пятницу, 30 апреля, накануне длинных выходных уже к 17 часам образовались вечерние пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал заторы в 9 баллов. В основном движение транспорта затруднено на дорогах основных улиц по направлению из центра.

Крупные заторы образовались на больших перекрестках. Поэтому автомобилистам лучше искать объездные пути. Так, проспект Ленина «покраснел» от перекрестка улицы Героев Танкограда и дальше по Российской, Свободы, Цвиллинга, Свердловскому проспекту и Энгельса. Энгельса стоит в обе стороны от Коммуны до Ленина и по правому ряду от Овчинникова по Курчатова.

Свердловский проспект «покраснел» от перекрестка с улицей Воровского до развязки с Братьев Кашириных. Между Энгельса и Свердловским наблюдается затор по Сони Кривой. Улица Труда стоит от развязки по Красноармейской, далее затор переходит на Кирова до пересечения с улицей Братьев Кашириных. Здесь он «встречается» с пробкой на развязке Свободы — Братьев Кашириных.

Дорожные работы по Худякова и два ДТП в правом ряду по Доватора усугубили и без того ставшую традиционной ежевечернюю пробку в сторону Челябинского бора и Шершней. Стоят подъезды к Худякова по улицам Татьяничевой и Лесопарковой.

Также заторы зафиксированы по направлению в Тракторозаводский район по проспекту Ленина и улице Первой Пятилетки.

Свердловский проспект встал на пересечении с проспектом Победы в обе стороны. Пробка на Каслинской начинается от пересечения с Новомеханической и продолжается до проспекта Победы. Стоит улица Островского от Каслинской до Краснозаменной.

На улице Российской из-за ремонта дорог продолжительные пробки на пересечении с проспектом Победы.