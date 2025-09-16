В Челябинске уже 9 лет в детскую больницу приходит «Семья Пилюлькиных»

День медицинских клоунов: больше чем шутки

День медицинских клоунов отмечается ежегодно 16 сентября. Это не про баловство, смех, шутки и фокусы... Такая клоунада — настоящая терапевтическая поддержка, которая в моменте помогает ребенку и родителю проживать болезнь. Журналист ИА «Первое областное» встретилась с волонтерами проекта «Семья Пилюлькиных» Натальей и Юлией и узнала, что заставило их стать больничными клоунами и почему они никогда не перестанут ими быть.





Волонтерскому проекту уже 9 лет. За это время его участники подарили множество счастливых моментов детям, находящимся на длительном лечении в онкогематологическом отделении ЧОДКБ. Именно там мы увидели, как работают клоуны, а также познакомились с очаровательными маленькими пациентами, которые всегда ждут и сильно радуются, когда к ним приходят такие гости.

У каждого, кто занят в этом проекте, своя мотивация.

«Это люди, которые готовы уделять время и давать силы детям, проходящим серьезное лечение. Многие дети лежат здесь не месяцами, а годами... И этот заряд, который мы можем им дать, пусть чуть-чуть, но тоже дает определенный позитивный момент», — рассказывает Юлия Кислицина.





Каждую пятницу они приходят в это отделение, чтобы побыть с ребенком, с кем-то поиграть, с кем-то просто посидеть рядышком, кого-то выслушать, но их главная задача одна — поддержать в моменте.

«Мы приходим не из жалости. Повлиять на ситуацию болезни мы не можем, как и не можем пообещать детям, что они выздоровеют. Но побыть с ним здесь и сейчас, дать какие-то нужные эмоции мы можем»,— говорит Юлия.

Они вместе с Натальей Широковой стоят у истоков медицинской клоунады в Челябинской области. И у каждой была своя причина, чтобы начать заниматься этим.

«Сначала мне было интересно, а сейчас я вижу пользу, как дети нас ждут, как они реагируют на нас. Эта обратная связь от них подкрепляет мысли о том, что мы делаем полезное и важное дело»,— делится Юлия.





Юлия — в обычной жизни психолог, и ее знания и навыки очень сильно помогают не только ей самой в этой работе, но и другим волонтерам проекта. Наталья же работает в частной школе и точно знает, как вести себя с детьми.





«Для детей важно поделиться чем-то своим. Мы как раз те люди, которые могут пойти за интересом ребенка, за его потребностями, показать, что он может поделиться и своей болью с нами»,— рассказывает Наталья.





Кира — маленькая пациентка, которая всегда ждет появления клоунов. Она очень их любит. Когда мы только зашли в отделение, она не очень хорошо себя чувствовала, однако, увидев долгожданных гостей, повеселела и вскоре начала активно с ними взаимодействовать.

«С Кирой, например, пообщались, пообнимались. Кстати, не все дети такие тактильные, как она, и здесь важно не перегибать. Были ситуации, когда играешь, он смеется, веселится, обнимаемся, потом он плачет — потому что лечение гормональное и настроение скачет. В моменте важно перестроиться на его состояние. Наша задача не рассмешить всех, клоуны — это не смех. Основная задача — побыть с ребенком», — отмечает Наталья.





Всегда есть определенная задумка, которая реализовывается в рамках палаты.

«Но важно отметить, что одинаковых палат не бывает. Идея во всех палатах реализуется по-разному. В зависимости от состояния детей. С кем-то просто посидеть, поговорить, с тем, кто помладше, — поиграть. Мы просто находимся вместе с детьми и родителями в такой трудный период их жизни»,— рассказывает Юлия.





Маленькой Евочке поставили диагноз этим летом, в отделении они с мамой лежат уже 42‑й день.

«Я ей сказала, что там клоуны ходят, она мне говорит: хоть бы к нам зашли, играть хочу», — рассказывает мама Евы.





Сначала девочка скромничала, но потом активно включилась в игру, улучшилось ее настроение и без совместной фотографии она клоунов не отпускала.





Выход из отделения у клоунов всегда проходит по-разному, но всегда присутствует некое эмоциональное опустошение.

«Но это опустошение приятное, понимаешь, что сделала хорошее и доброе дело»,— делятся девушки.





В своей деятельности Юлия и Наталья руководствуются тремя основными правилами.

«Первое — не нарушать границы, это их пространство. Второе — быть внимательным, понимать, что с ребенком сейчас, считывать: грустно, весело, готов он или нет с нами играть? Оценивать, как родитель реагирует. Третье — соблюдать правила больницы», — отмечают девушки.

Но с персоналом больницы им очень повезло.

«Здесь, в ЧОДКБ, особое отношение врачей, всегда идут нам навстречу. Волшебные медсестры и врачи. Мы их очень любим»,— говорит Наталья.





Эта деятельность стала уже такой родной для них, что уже невозможно бросить. Да они и не хотят!

«Есть история, что люди должны друг другу помогать в чем-то. Просто важно найти, где тебе удобно помогать. Волонтерство — это про отдавать»,— говорит Наталья.