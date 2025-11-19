В Челябинске увеличилось на 22% количество тату-салонов

Стоимость рисунка на теле начинается от 3,5 тысяч рублей

В Челябинске за этот год количество тату-салонов увеличилось на 22,2% — это один из самых высоких темпов роста студий по России, сообщает пресс-служба платформы 2ГИС.

Сейчас в городе-миллионнике насчитывается 88 салонов, больше всего — в Центральном и Калининском районах. Почти все студии там с рейтингом 4 и выше.

В столице Южного Урала стоимость татуировки начинается от 3,4 тысячи рублей. Удалить старый рисунок обойдется от 1,1 тысячи. Такие цены соответствуют средним по России.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о профессиональном тату-мастере левше. Почитать о нем можно в отдельном материале.