В Челябинске увеличат количество реагентов для обработки городских дорог

В мэрии объяснили, что это вынужденная мера из-за метеоусловий

«Лужи на дорогах и образование снежных „каш“ сейчас в первую очередь связаны с плюсовыми температурами, которые были как ночью, так и днем. Сейчас обработка противогололедными материалами ведется точечно, для ликвидации скользкости на дорогах. Например, сегодня утром две фуры не могли сдвинуться в горку из-за наката на Свердловском проспекте, и образовалась огромная пробка. Также жалобы поступают от водителей общественного транспорта»,

— объяснили в мэрии.

«Ближе к вечеру количество используемых противогололедных материалов для обработки будет действительно увеличено в связи с резким понижением температуры воздуха»,

— добавили в городской администрации.