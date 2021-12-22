В Челябинске в среду, 22 декабря, увеличат объем реагентов, которые используются для обработки дорог от гололеда. Об этом сообщили в городской администрации.

«Лужи на дорогах и образование снежных „каш“ сейчас в первую очередь связаны с плюсовыми температурами, которые были как ночью, так и днем. Сейчас обработка противогололедными материалами ведется точечно, для ликвидации скользкости на дорогах. Например, сегодня утром две фуры не могли сдвинуться в горку из-за наката на Свердловском проспекте, и образовалась огромная пробка. Также жалобы поступают от водителей общественного транспорта», — объяснили в мэрии.
В администрации подчеркнули, что использование противогололедных реагентов в Челябинске строго регламентировано, за этим ведется особый контроль.

«Ближе к вечеру количество используемых противогололедных материалов для обработки будет действительно увеличено в связи с резким понижением температуры воздуха», — добавили в городской администрации.
Напомним, ранее жители жаловались на образование «снежной каши» на дорогах и тротуарах города после обработки специальными противогололедными средствами. Глава Челябинска Наталья Котова обращалась к комитету дорожного хозяйства, чтобы подрядчики не допускали образование «каши» на дорогах и убирали реагенты вместе со снегом.

21 декабря по всей территории Челябинской области прошел снегопад, который не прекращался более 12 часов. В южных районах региона отмечался ледяной дождь. Сегодня, 22 декабря, дорожники вывели 200 автомобилей на очистку дорог ото льда и снега. 