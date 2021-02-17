Миллионный Челябинск богат на озера, однако бесплатных пляжей, где дежурят спасатели, городу не хватает. Грядущим летом их станет больше. Это пообещал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
В среду, 17 февраля, Александр Астахов присутствовал на открытии нового помещения городского «Института гражданской безопасности», где среди прочего обучают матросов-спасателей.
«В прошлом году мы обучили около двух тысяч человек, а в этом обучим больше. Матросы-спасатели должны получить качественные знания, ведь от уровня их подготовки зависят жизни горожан. К тому же этим летом мы хотим как минимум вдвое расширить перечень муниципальных пляжей», — заявил Астахов.
Летом 2020 года в городе работали три муниципальных пляжа: Шершневский со стороны АМЗ, в переулке Дачный на озере Смолино и в переулке Мамина на Первом озере.
В 2021 году власти намерены выставить городские посты спасателей в районе пляжа «Прибой» на озере Смолино в районе улицы Новороссийской, на Шершнях (с местом еще не определились), а также на Первом озере в микрорайоне Чурилово, на улице Черничной.