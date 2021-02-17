В Челябинске увеличат количество пляжей, где дежурят спасатели

Такое обещание дали местные власти

Миллионный Челябинск богат на озера, однако бесплатных пляжей, где дежурят спасатели, городу не хватает. Грядущим летом их станет больше. Это пообещал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В среду, 17 февраля, Александр Астахов присутствовал на открытии нового помещения городского «Института гражданской безопасности», где среди прочего обучают матросов-спасателей.

«В прошлом году мы обучили около двух тысяч человек, а в этом обучим больше. Матросы-спасатели должны получить качественные знания, ведь от уровня их подготовки зависят жизни горожан. К тому же этим летом мы хотим как минимум вдвое расширить перечень муниципальных пляжей», — заявил Астахов.

Летом 2020 года в городе работали три муниципальных пляжа: Шершневский со стороны АМЗ, в переулке Дачный на озере Смолино и в переулке Мамина на Первом озере.

В 2021 году власти намерены выставить городские посты спасателей в районе пляжа «Прибой» на озере Смолино в районе улицы Новороссийской, на Шершнях (с местом еще не определились), а также на Первом озере в микрорайоне Чурилово, на улице Черничной.