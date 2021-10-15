В Челябинске увеличат количество автобусов на маршруте № 34

Решение принято после анализа обращений горожан в соцсети

Жители Челябинска обратились с просьбой увеличить количество автобусов на городских маршрутах. Все запросы зафиксировали и отправили в профильное ведомство, сообщили в пресс-службе центре управления регионом Челябинской области.

По итогам обработки обращений в мэрии Челябинска приняли решение увеличить количество машин.

«Маршрут № 34 первым получит дополнительные автобусы, которые начнут курсировать уже зимой. Интервал между рейсами сократится с 25 минут до 10—15. В общей сложности до конца года Челябинск получит 157 новых автобусов», — сообщили в пресс-службе центра.

Напомним, ведомство еженедельно передает всю статистику по обращениям напрямую главе Челябинска.