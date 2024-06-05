В Челябинске увеличат число самолетов до Минеральных Вод

Отдыхающим будет удобнее добираться до курорта

Челябинский аэропорт Курчатов анонсировал увеличение количества рейсов до Минеральных Вод. Самолеты компании «Азимут» будут отправляться туда-обратно семь раз в неделю.

Расписание полетов из Челябинска будет выглядеть так: по понедельникам два вылета — в 08:10 и 19:30, по вторникам — в 05:30, по средам, четвергам и воскресеньям — в 07:00 и в субботу — в 01:35.

Обратные рейсы из Минеральных Вод запланированы на понедельник (02:10, 13:15 и 23:20), среду, четверг и воскресенье на 00:35 и пятницу на 19:25.

Расчетное время в пути — около полутора часов.