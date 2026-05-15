В Челябинске утвердили стратегию развития велодорожек до 2035 года

В городе будет больше велополос, дорожек и парковок

Администрация Челябинска утвердила стратегию развития велосипедной инфраструктуры и инфраструктуры для самокатов. Документ рассчитан до 2035 года и включает адресный перечень участков, где появятся велодорожки, велополосы и парковки.

Сейчас в городе 24 участка велосипедной сети. В 2026 году их число вырастет до 29, а к 2035-му — до 85. Главные принципы, которые заложили в основу, — безопасность, прямолинейность, связность и комфорт. Маршруты должны быть удобными для ежедневных поездок, соединять центральные улицы с жилыми районами и подходить к остановкам метротрамвая и другим транспортным узлам.

В стратегии прописали, где появятся велодорожки уже в этом году, а где — до 2035-го. Также в документе уделили внимание местам для хранения велосипедов и парковкам для самокатов. Их хотят сделать возле школ, торговых центров, стадионов, музеев и пересадочных узлов.

При этом власти отмечают, что список маршрутов могут корректировать. А при строительстве новых домов и ремонте дорог застройщиков обяжут закладывать велоинфраструктуру на этапе планировки.