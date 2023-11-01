В Челябинске утвердили проект реконструкции ливневок до 2033 года

За десять лет город надеется ликвидировать все подтопления

Депутаты Челябинской городской думы утвердили проект реконструкции ливневой канализации до 2033 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время работы над проектом эксперты обследовали систему отвода поверхностных талых и ливневых вод и создали электронную модель системы. Среди прочего она содержит информацию о принадлежности отдельных участков и их состоянии. После определения проблемных участков эксперты определили перечень мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения, в том числе очистных сооружений.

Проект реконструкции рассчитан на период до 2033 года. Уже в 2024 году МБУ «ЭВИС» получит 112 млн рублей на приобретение дополнительной техники для содержания и эксплуатации ливневой канализации. Также намечен первоочередной план по ликвидации мест подтопления: в городе установят дополнительные дождеприемные решетки, уложат перепускные трубы и восстановят водоотводные лотки.

Напомним, после обильных ливней, а также весной, когда тает снег, Челябинск тонет в огромных лужах.