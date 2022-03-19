В Челябинске утвердили единый стиль оформления автостоянок

Все новые парковки должны соответствовать дизайн-коду

Правила оформления автостоянок утвердили в Челябинске, сообщает городское управление архитектуры. В документе указаны требования по озеленению парковок и внешнему виду ограждений.

Так, стоянки на улицах в историческом центре Челябинска и на гостевых маршрутах должны иметь живую изгородь из кустарника (кизильник, барбарис тунберга). В других местах города возможна установка ограждения высотой до 1,2 м, а внутри кварталов — до 1,8 м. В ряде случаев рекомендуется высаживать еще и деревья.





Также в правилах указываются требования к внешнему виду паркоматов, охранных пунктов, опор освещения и дорожных знаков. Перечислены даже цвета и материалы отделки.

Правила по оформлению автостоянок распространяются на все новые объекты в границах Челябинска. Если владелец парковки продляет договор на размещение, ему нужно будет привести ее в соответствии с установленными требованиями.





На днях главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов рассказывал о едином дизайн-коде автопарковок в программе «Наше утро» на ОТВ. Он сообщил, для чего разрабатывались правила, на что ориентировались авторы и как подобные документы работают в других городах России.