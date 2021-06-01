В Челябинске утвердили единый дизайн автостоянок

Новые парковки должны будут возводить по типовому проекту

В Челябинске новые автостоянки будут обустраивать по типовому проекту. Приказ об утверждении единого дизайна парковок подписал главный архитектор города Павел Крутолапов.

«Утвердить прилагаемый типовой эскиз-проект объекта благоустройства — площадки автостоянки. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, который размещен на сайте мэрии.

Контролировать исполнение приказа будет начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска, главный архитектор города Павел Крутолапов.

Типовой эскиз включает в себя размещение на площадке пункта охраны или паркомата, тротуар, газон и ограждение. При этом паркомат должен вписываться в общую концепцию автостоянки. Возможен вариант оборудования паркоматов солнечными батареями.

Напомним, с 2019 года в Челябинске разработан дизайн-код, в связи с которым на главных улицах города устанавливают вывески на фасадах зданий. Кроме того, летом 2020 года в мэрии определились, как должны выглядеть уличные киоски. Предприниматели смогут ставить аккуратные серые ларьки из сайдинга с цветными вставками. Легальные павильоны должны быть чистыми и не «кричащими».