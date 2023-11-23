В Челябинске утром 23 ноября образовались 8‑балльные пробки

Сложная ситуация возникла из-за нескольких ДТП

В Челябинске утром 23 ноября образовались пробки в 8 баллов. Такие данные следуют из сервиса «Яндекс. Карты», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Под железнодорожным мостом на въезде в Ленинский район авария. Из-за этого туда сложно проехать. Еще одно ДТП у Дорожной больницы на улице Доватора. Движение затруднено на перекрестке с улицей Блюхера. Неподалеку тоже авария — рядом с перекрестком улиц Худякова и Воровского.

Заторы фиксируются на улицах Молодогвардейцев и Куйбышева, на перекрестке улиц Куйбышева и Чайковского. Пробка по улице Профессора Благих в сторону Шагола — на кольце авария. Еще одно ДТП стало причиной затора на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Авария у театра ЧТЗ. Тяжело проехать в сторону центра по проспекту Ленина. Загружена параллельная улица Ловина.

На многих крупных дорогах Челябинска плотное движение.