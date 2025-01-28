В Челябинске утро вторника началось с 9‑балльных пробок и ДТП

Ранее синоптики предупреждали о гололедице от снежного наката

Утро вторника, 28 января, в Челябинске выдалось непростым для автомобилистов: из-за резких перепадов температур и прошедшего ночью снегопада дорожная обстановка усложнилась. Образовавшиеся пробки оцениваются в 9 баллов из 10 возможных, местами проехать непросто из-за ДТП, которых зафиксировано около 10, передает ИА «Первое областное».

«Сегодня я прямо ощущаю затруднение движения по городу. Стоит Свердловский тракт в районе ТК „Орбита“ на въезде в город. И большая пробка на выезде»,— рассказала нам читательница Анна.

Судя по картам, движение серьезно затруднено во всех районах города.

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о снеге и гололедице на дорогах от снежного наката. По данным популярных погодных сервисов, небольшой снег в городе сегодня не прекратится.