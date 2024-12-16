В Челябинске утро понедельника началось с восьмибалльных пробок

Местами заторы возникли из‑за аварий

Сегодня, 16 декабря, утром на дорогах Челябинска образовались большие пробки. Популярные сервисы оценили заторы в восемь баллов из 10 возможных. Проехать непросто почти во всех районах города, передает ИА «Первое областное».

Трудная дорожная ситуация сложилась на Северо-Западе: движение сильно затруднено по улицам Профессора Благих, Молодогвардейцев, на участках проспекта Победы и Комсомольского проспекта.

На Копейском шоссе движение парализовали два ДТП. Крупный затор из-за аварии зафиксирован и на улице Блюхера.

Вечером город также рискует встать в пробках — синоптики прогнозируют небольшой снег на протяжении всего дня и гололед.