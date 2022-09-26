В Челябинске утренний дождь затопил многоквартирные дома

В одной из высоток жильцы больше месяца ждут ремонта кровли

Жильцы многоквартирного дома по улице Блюхера, 9б в Челябинске сообщили в социальных сетях, что их подъезды затопило после дождя, который прошел в городе сегодня утром, 26 сентября. Обитатели двухэтажной «сталинки» утверждают, что их стало регулярно топить после того, как их дом окружили новостройками. Еще об одном случае затопления корреспонденту ИА «Первое областное» сообщила жительница девятиэтажки в Курчатовском районе.



Сообщение о потопе по Блюхера, 9б разместил в социальной сети «ВКонтакте» один из жителей дома Александр Могильников.



«Невозможно выйти из подъезда. Вода в подъезде до второй ступеньки!» — написал Александр, подкрепив свои слова коротким видео.

Аналогичное по содержанию сообщение с фотографиями и видео выложила жительница того же дома Виктория Лис.



«Затопило весь двор. Затопило подъезд. Выйти невозможно. Воды почти по колено», — написала она.

Александр Могильников рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что двухэтажный дом на 12 квартир был построен в 1959 году. В доме проживают порядка 20—30 человек. По словам челябинца, дом стало регулярно топить после того, как вокруг построили три новых многоэтажки.



«Воде стало некуда уходить, и нас начало топить каждый раз после сильного или долгого дождя», — рассказал Александр.

Еще об одном случае затопления сообщила в редакцию ИА «Первое областное» жительница дома по Молодогвардейцев, 58в Елена Гончарова. На этот раз причина в прохудившейся кровле. Дом топит после каждого дождя по всему подъезду (с 9-го по 6-й этажи) начиная с 23 августа.



«У меня в квартире уже месяц отключен свет, чтобы не было замыкания», — уточнила жительница дома.

По словам Елены, она и другие жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию «ДЕЗ Калининского района», но течь до сих пор не устранена. Корреспонденту ИА «Первое областное» в УК подтвердили, что заявки на ремонт кровли в указанном доме действительно есть. Там пообещали устранить течь в срочном порядке и уведомить жильцов о сроках выполнения работ.



Напомним, что сегодня в Челябинской области резко похолодало, а в Челябинске утром прошел обильный дождь. Город стоял в девятибалльных пробках. Местами движение было затруднено из-за ДТП, возникших на скользких от дождя дорогах. На этом фоне агрегаторы такси подняли цены на поездки в три раза. Также нарушилось расписание работы общественного транспорта.

