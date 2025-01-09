В Челябинске устраняют аварию на водоводе в Тракторозаводском районе

Под отключение попали около 70 жилых домов частного сектора

Аварию на водоводе в Тракторозаводском районе Челябинска 9 января устраняет МУП ПОВВ, сообщает телеграм канал предприятия. Работники организации обнаружили повреждение трубы диаметром 100 миллиметров. Водоснабжение временно приостановлено в семидесяти жилых домах частного сектора.

К жителям, временно оставшимся без воды, приедет автоцистерна. Водовозка будет двигаться с улицы Катерной, 59 до дома № 78.

Жители Челябинска могут сообщить о некорректной работе наружных сетей водоснабжения и водоотведения, позвонив по телефону +7 (351) 214-00-14.