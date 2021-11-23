В Челябинске устранили аварию на теплосетях Металлургического района

Но тепло в дома еще не поступило

В Челябинске устранили коммунальную аварию на теплосетях Металлургического района. Во вторник, 23 ноября, без тепла из-за технологического нарушения остались почти 69 многоквартирных и 8 частных домов, 4 детских сада, 3 учебных и 2 лечебных учреждения. По данным мэрии, специалисты МУП «ЧКТС» устранили аварию и заполняют систему для пуска тепла в дома и соцобъекты.

Напомним, отключение отопления произошло в домах, расположенных на улицах Шоссе Металлургов и Румянцева. Кроме того, без тепла остались жилые дома частного сектора по улицам Бородинской, Ушакова, Мира, 2-й Пятилетки и Полтавской. Без тепла остались и четыре детских сада, три учебных заведения, Детская городская клиническая больница по адресу Дружбы, 2 и Городская больница № 6 по адресу Румянцева, 28.

По данным мэрии, на участке завершается заполнение системы, устанавливаются параметры на наружных сетях теплоснабжения.

«Ремонтные работы по подаче теплоснабжения в жилые дома частного сектора по улицам Бородинской, Ушакова, Мира, 2-й Пятилетки и Полтавской будут завершены в 18:00, после чего МУП „ЧКТС“ приступит к заполнению системы и регулировке параметров на системе теплоснабжения», — сообщили в мэрии.

Ранее администрация Челябинска сообщила, что тепло в больницы подадут к 15 часам.