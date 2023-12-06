В Челябинске устранили две крупные коммунальные аварии

Без горячей воды и отопления оставались жильцы пяти многоквартирных домов на Северо-Западе

На северо-западе Челябинска коммунальщики МУП «ЧКТС» устранили два крупных порыва на сетях, оставивших без отопления и ГВС сразу пять многоэтажек, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, на улице Чичерина аварийное отключение теплотрассы из-за повреждения 4 декабря было оперативно устранено, но при запуске теплоносителя произошел повторный порыв на сетях. Во время ремонта в охранной зоне тепловой сети был обнаружен высоковольтный электрический кабель, который не позволил проводить ремонт механизированным способом, поэтому аварийная бригада работала практически вручную.

В настоящий момент последствия порыва устранены, отопление подано всем потребителям.

Непростую ситуацию пришлось решать коммунальщикам по адресу: Братьев Кашириных, 93. Здесь произошло повреждение в тепловой камере с подтоплением дома по лотку теплотрассы. После устранения объем воды не уменьшился, было обнаружено повреждение в верхней камере.

«На сегодняшний день сети МУП „ЧКТС“ приведены в нормативное состояние, но продолжается поступление холодной воды в лоток теплотрассы. Взяты анализы воды для определения дальнейших мер по устранению», — рассказал замдиректора предприятия Иван Величенко.

Все потребители подключены к отоплению.