В Челябинске устранены последствия после крупной коммунальной аварии

Тепло поступает в дома жителей Советского района

В Советском районе Челябинска ликвидировано повреждение на теплотрассе, которое оставило сегодня без тепла 41 жилой дом и 9 соцобъектов. С 4 утра было отключено горячее водоснабжение и отопление в районе АМЗ, аварийно-восстановительные работы продолжались до полудня. Тепло постепенно приходит в дома жителей. Управляющая компания подключила дома и намерена исполнять заявки жителей при наличии проблем по отдельным стоякам.