В Челябинске установят защитную зону вокруг Успенского кладбища

МУП обязали провести эти работы через суд

Областной суд поддержал позицию прокуратуры, обязав власти Челябинска разработать проект санитарно-защитной зоны для кладбища «Успенское». Прокуратура проверила деятельность муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ». Надзорное ведомство обнаружило, что на кладбище «Успенкое» нет разработанного проекта санитарно-защитной зоны, обязательного для похоронного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По санитарным нормам вокруг кладбищ, устанавливается специальная территория с особым режимом использования. Она должна уменьшать воздействие загрязнения на атмосферный воздух. Однако на кладбище «Успенское» не оказалось разработанного и согласованного проекта санитарно-защитной зоны для кладбища «Успенское».

Прокуратура добилась соблюдения требований законодательства через суд. Апелляционный суд поддержал позицию прокурора Курчатовского района Челябинска.