В Челябинске установят первую в России скульптуру Собора архистратига Михаила

Памятник появится на площади возле собора Рождества Христова

Первая в России скульптура Собора архистратига Михаила появится в областной столице. С такой инициативой выступила Челябинская епархия. Сегодня депутаты гордумы утвердили проект.



Финансировать создание и установку монумента будет Русская медная компания. Его высота превысит 16 метров.



Скульптура будет представлять собой постамент, выполненный в граните, и композицию из бронзы. Семь архангелов, стоящих на пьедесталах, образуют кольцо. На их крыльях будет расположен позолоченный шар, символизирующий мироздание. На шаре возвысится скульптура архангела Михаила — предводителя небесного воинства ангелов и архангелов, олицетворяющая высшую силу, сокрушающую зло.





Проект представили депутатам городской думы Челябинска, они единогласно проголосовали за установку.



«Кафедральный собор Рождества Христова стал украшением и визитной карточкой Челябинска. Прилегающая территория продолжает благоустраиваться. Уникальная скульптурная композиция „Собор архистратига Михаила“ станет точкой притяжения как для челябинских прихожан, так и для гостей города. Проект активно обсуждался с участием архитектора и местных экспертов, мы получили большой отклик и только положительные отзывы от всех участников обсуждения»,— сказал председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков.

Открытие памятника запланировано на осень 2025 года, в день праздника Собора архистратига Михаила.